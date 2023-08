Presidente do Consórcio Nordeste rebate Girão: "Ainda está sentindo o efeito da derrota"

O senador cearense disse que os governadores do Nordeste têm "inveja" de Zema após eles criticarem entrevista polêmica do governador de Minas Gerais

Em entrevista ao programa O POVO News desta segunda-feira, 7, o governador da Paraíba e presidente do Consórcio Nordeste, João Azevedo (PSB), comentou que a iniciativa do senador Eduardo Girão (Novo-CE), de defender o gestor do estado de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), após entrevista polêmica. Girão chegou a afirmar que os governadores da região têm "inveja do mineiro". Segundo Azevedo, a postura aconteceu ocorreu porque o cearense “ainda está sentindo o efeito da derrota nas eleições de 2022”.

“Para ele ainda não terminou a eleição, ele ainda está sentindo o efeito da derrota que ele teve junto com o seu grupo nas eleições de 2022”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E acrescentou: “A discussão não é absolutamente nada com relação a isso, o que está se colocando hoje, na verdade, é um posicionamento de um governador que foi de forma equivocada, através de suas palavras, levado a criar uma expectativa ou pelo menos estimular uma cisão no país”.

A declaração faz referência a uma entrevista que o gestor mineiro deu ao jornal Estado de S.Paulo, publicada no último sábado, 5, na qual Zema defende a criação de um Consórcio Sul-Sudeste (Cossud) com o intuito de formar uma frente ampla em contraponto às regiões Norte e Nordeste.

“Os do Norte e Nordeste estão muito na nossa frente. É preciso tratar a todos da mesma forma. As decisões têm que escutar ambos os lados e o Cossud vai fazer esse papel porque ninguém pode ignorar o peso de expressivo de 256 deputados na Câmara", afirmou.

Azevedo alfinetou Girão, afirmando que, pelo fato de ser nordestino, deveria tomar conhecimento acerca do cenário econômico da região.