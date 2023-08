O POVO News: médico explica cirurgia em aluno que se acidentou em academia

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 8. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa retoma o caso do aluno que se acidentou na academia, na última sexta-feira, 4, na cidade de Juazeiro do Norte. A edição recebe o neurocirurgião José Correia Júnior, que explica o procedimento médico ao qual o rapaz foi submetido.

A edição traz ainda as últimas informações sobre o depoimento do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, na CPMI que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro.

No que diz respeito às ações do governo Lula, o programa discute o início da Cúpula da Amazônia, em Belém. Em seu programa semanal Conversa com o Presidente, transmitido pelo Canal Gov, o petista lembrou que mais de 27 mil pessoas participaram das discussões prévias ao encontro, incluindo representantes de entidades, movimentos sociais, academia, centros de pesquisa e agências governamentais do Brasil e demais países amazônicos.

A edição comenta também o plano do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em anistiar multas de quem não utilizou máscara de proteção durante a pandemia de Covid-19. A proposta vai beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que deve mais de R$ 1 milhão.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.