Leite rejeita PSDB no governo Lula, mas reconhece que gestão petista é melhor que a de Bolsonaro

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), negou que o PSDB possa integrar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Contudo, admitiu que a gestão do petista é melhor que a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A declaração foi dada durante entrevista ao programa O POVO News, nesta segunda-feira, 7.

“Não houve convite formal, mas houve muita especulação”, prosseguiu. “O PSDB não vai ser oposição para atrapalhar, para obstaculizar, para impedir de governar, mas vamos, sim, manifestar a nossa forma diferente de ver o governo e como ele deva se organizar”.

“Nesses primeiros meses do presidente Lula, eu vejo, do ponto de vista institucional, um avanço na relação com os estados (em relação ao governo Bolsonaro), não posso me queixar disso, mas mantenho as divergências, mantemos as diferenças que temos no ponto de vista de como pensar a economia e a modernização da máquina pública brasileira”, completou Leite.

O governador explicou que se opor ao governo Lula não significa ser “aderente a qualquer outro campo político”, em especial ao do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele reiterou que a oposição que a legenda fará ao petista não surge com o objetivo de “inviabilizar o governo”, mas, sim, porque o viés político e econômico é divergente.

“A oposição que o PSDB faz e fará ao presidente Lula, ao governo, não é uma oposição destrutiva, não é uma oposição para inviabilizar o governo, não é uma oposição para criar problemas, é uma oposição, justamente porque se pensa diferente em muitas frentes, especialmente na área econômica”.