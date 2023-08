Nesta semana, Lula tem compromissos oficiais no Pará e no Rio de Janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre nesta segunda-feira, 7, agenda em Santarém e Belém, no Pará, como a inauguração do trecho Santarém-Manaus da Infovia 01, que, segundo o governo federal, vai garantir internet rápida a 3 milhões de pessoas na Região Norte. Lula participa também da reunião da Cúpula da Amazônia, na capital paraense. A previsão é de participação de oito países no encontro e o presidente brasileiro participa dos encontros que serão realizados nesta terça e na quarta-feira, dias 8 e 9. Após a agenda no Pará, há a previsão de participação de Lula na cerimônia de expansão do BRT, na quinta-feira, 10, e no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), nesta sexta-feira, 11, ambas as agendas no Rio de Janeiro.