'Sabemos da necessidade de ter ampla base de apoio no Congresso', afirma Gleisi

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, não quis comentar neste sábado, 5, as mudanças recentes feitas pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em seus ministérios. Ela disse, contudo, que é óbvio que o PT não gostaria de perder espaço no Congresso.

Gleisi Hoffmann emendou, porém, que o partido não faltará ao presidente.

E destacou: "Entendemos o que é uma composição e uma aliança e sabemos da necessidade de ter ampla base de apoio no Congresso."

Gleisi Hoffmann participou neste sábado do evento que oficializou o apoio do PT à pré-candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) nas eleições para a Prefeitura de São Paulo.

Além dela, outros nomes do PT também estiveram presentes, como o ministro da Fazendo, Fernando Haddad.

A esposa dele, Ana Estela Haddad, tem sido citada como possível nome para ser vice de Boulos.