Projeto que obriga convocação de professores concursados é aprovado em comissão da Câmara

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto, de autoria do deputado federal Idilvan Alencar (PDT-CE), que obriga estados, municípios e o Distrito Federal (DF) a convocar aprovados em concurso públicos do magistério e a divulgar o número de cargos efetivos, da educação básica, que estão ocupados e vagos. Além disso, determina a realização de certames para preenchimento de eventuais vagas ociosas.



De caráter conclusivo, o texto do projeto é votado apenas pelas comissões designadas para analisá-lo, dispensada a deliberação em Plenário. Da Comissão de Educação, o texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se aprovado na CCJ, o texto segue para avaliação do Senado. O projeto perde o caráter conclusivo se houver decisão divergente entre as comissões que o analisam ou se houver recurso assinado por pelo menos 52 deputados solicitando que o texto seja apreciado no Plenário.

“Essa questão é urgente para o País. Os municípios, estados e DF não divulgam o número de professores temporários. O que acontece? Fazem concurso público quando bem querem (...) Não tem professor temporário? O Brasil não está aumentando a quantidade de escolas em tempo integral? Então (a questão) é urgente”, defendeu Idilvan durante a aprovação.

Após o texto passar, Idilvan lembrou ainda de uma pauta do Ceará que envolve os aprovados que estão no Cadastro de Reserva do concurso da Secretaria da Educação. “Lá no Ceará, tem uma pauta que estou abraçando e vou conversar com o governador Elmano sobre professores concursados que estão no CR e estão aguardando a convocação”, disse.