Posse de Zanin no STF: acompanhe solenidade ao vivo

O advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante os processos da Operação Lava Jato, Cristiano Zanin, será empossado como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, 3. A cerimônia está marcada para às 16h de hoje e ocorrerá presencialmente no plenário da Corte. A previsão é que a solenidade dure cerca de 15 minutos.

Assista ao vivo

O presidente Lula, que indicou Zanin para o posto, estará presente na cerimônia. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin ( PSB), os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) estarão presentes no evento. Além destes, a expectativa da Corte é que haja cerca de 350 convidados.

Para recepcionar os convidados, foram instaladas estruturas de metal e tecidos nas duas entradas do prédio principal do Supremo.

Zanin ocupará a vaga de Ricardo Lewandowski, de 75 anos, que pediu aposentadoria em abril de 2023, após 17 anos desempenhando a função.

Depois da cerimônia, o ministro Zanin vai receber os convidados para o tradicional cumprimentos no Salão Branco do Supremo.