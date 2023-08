O POVO News entrevista ex-deputada Joice Hasselman; acompanhe ao vivo

A edição também fala sobre a CPI do MST, a posse de Zanin no STF e a operação da PF que tem como alvo a deputada Carla Zambelli

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 3. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição conversa com a ex-deputada Joice Hasselman (PSDB) que comentará sobre os últimos acontecimentos envolvendo o nome da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

Acompanhe entrevista com Joice Hasselman ao vivo:

Seguindo a mesma linha, o episódio discute a Operação da PF que teve como alvo principal a deputada Carla Zambelli e o hacker da "Vaza Jato", Walter Delgatti Neto. Hasselman comenta ainda sobre a avaliação do governo Lula (PT) e a eventual cassação de mandato do senador Sérgio Moro (União Brasil).

A edição aborda ainda o retorno das atividades no Congresso. A pauta que discute a reforma tributária chegou ao Senado e virou assunto prioritário.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute a cerimônia de posse do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, indicado ao cargo pelo próprio presidente. Lula pretende utilizar a ocasião para conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Além disso, a edição explica a votação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que tem terceira sessão esta semana.