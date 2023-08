Jaques Wagner: Decisão de incluir PP e Republicanos já está tomada

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse nesta quinta-feira, 3, que "a decisão da inclusão do PP e Republicanos na base do Poder Executivo já está tomada" e que "o problema (agora) é desenhar a engenharia".

"O governo está fazendo o desenho para satisfazer quem chega e não maltratar quem já está", disse Wagner, na saída da cerimônia de posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O presidente (Lula) está ouvindo pessoas até ter uma fotografia que considere a melhor", completou o líder do governo no Senado.

Perguntado sobre quais pastas estariam sendo consideradas para acomodar o PP e o Republicanos na reforma ministerial, Wagner não as revelou. "É isso que Lula está resolvendo", respondeu.

O líder do governo no Senado disse que o anúncio da reforma ministerial para abarcar os dois partidos do Centrão no governo deve ser feito apenas a partir da quarta-feira da semana que vem, após Lula retornar da viagem que fará à Região Norte.