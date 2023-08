Gleisi critica Campos Neto mesmo após queda da taxa de juros: "Sabotador"

A deputada federal afirmou que o presidente do Banco Central atua "politicamente como bolsonarista"

A presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PT), criticou Campos Neto, presidente do Banco Central (BC), mesmo após a queda da taxa de juros de 13,75% para 13,25%, dizendo que ele atua politicamente como bolsonarista e que ele está “sabotando o desenvolvimento do país”.



“O corte de meio ponto na taxa Selic não muda o fato de que o BC segue impondo ao Brasil a maior taxa de juros do planeta. Já era pra ter reduzido a Selic, substancialmente, há muito tempo. Estamos pagando um preço muito alto pela atuação política do bolsonarista Campos Neto no BC”, escreveu a parlamentar em sua rede social na quarta-feira, 2.

“Manteve os juros na estratosfera apesar de todas as evidências de que envenenam a economia. O BC de Bolsonaro, Guedes e Campos Neto, derrotado por Lula nas urnas, está sabotando o desenvolvimento do país. Têm de ser responsabilizados”, completou.

Em contrapartida da linha que Gleisi tomou, o ministro Fernando Haddad (PT), da Fazenda, foi mais amistoso ao falar de Campos Neto. Ele disse ter a certeza que o presidente votou "com aquilo que ele conhece de economia". Foi de Neto o voto de desempate para que a redução fosse de 0.50 ponto percentual, e não de 0.25.

"(O voto) teve um papel importante, evidentemente. Eu tenho certeza, até por conhecê-lo há oito meses, que o presidente do BC votou com aquilo que ele conhece de economia. É um voto técnico, calibrado, à luz de tudo o que ele conhece da realidade do País. Eu tenho convicção", disse Haddad.