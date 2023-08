Zanin participa de jantar com Lula e Gilmar Mendes

A dois dias de ser empossado, o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin participou de um jantar realizado na noite desta terça-feira, 1º, na casa do ministro da Corte Gilmar Mendes, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro ocorreu fora da agenda do chefe do Executivo. Também participaram do encontro a primeira-dama, Janja da Silva, e a esposa de Gilmar, Guiomar Mendes. Zanin tomará posse no STF na quinta-feira, 3.