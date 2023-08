O POVO News: acompanhe entrevista exclusiva com o prefeito José Sarto

A edição comenta ainda sobre a CPI do MST, CPMI dos atos golpistas e Operação Escudo, no Guarujá

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 1°. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa recebe o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) que comentará sobre a reunião com o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) e sobre as eleições municipais de 2024. O prefeito também explica a crise na legenda e as polêmicas em torno da Taxa do Lixo na Capital.

Assista ao vivo:

A edição comenta sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que aprovou, por 14 votos sim e 10 votos não, a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, em sessão nesta terça-feira, 1º.



Seguindo a mesma linha, o episódio explica a decisão do presidente da CPMI dos atos golpistas, Arthur Maia (União-BA), em dar novo prazo ao ministro da Justiça, Flávio Dino, para compartilhar, em até 48 horas, as imagens do circuito interno da pasta, feitas no dia dos ataques golpistas a Brasília às sedes dos Três Poderes da República.



No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa resume o que foi discutido no Programa Conversa com o Presidente, realizado nas manhãs de terça-feira.

Além disso, a edição traz atualizações sobre a Operação Escudo, em Guarujá (SP). O total de vítimas mortas durante a Operação Escudo, no Guarujá, litoral paulista, subiu para 12, nesta terça-feira (1º). Em nota, a Secretaria da Segurança Pública destaca que a operação continua "em curso", apesar das denúncias de violência policial em torno do caso.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

