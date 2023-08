MDA: agenda de Paulo Teixeira prevê reunião com movimentos sociais do campo em Petrolina (PE)

Após a invasão de área da Embrapa em Petrolina (PE), por membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) informou que a agenda do ministro Paulo Teixeira na cidade prevê reuniões com movimentos sociais do campo. "Na agenda do ministro ao município, já estava prevista, e segue mantida, reunião com os movimentos sociais do campo, para tratar in loco das questões agrárias de Petrolina. Desde abril, o Governo Federal, por meio de um grupo de trabalho, tem atuado para atender as demandas dos movimentos sociais da região", disse a pasta, em nota.

Paulo Teixeira participa nesta terça-feira, 1, da abertura do Semiárido Show, evento direcionado à promoção de tecnologias para a agricultura familiar. No último domingo, 30, 1,55 mil membros do MST ocuparam a área de exposições do evento dentro da Embrapa Semiárido. O local foi desocupado no início da tarde de segunda-feira, 31.

O MST alega que o governo não cumpriu o acordado com o movimento durante o "Abril Vermelho" deste ano. Já o MDA diz que a presença do ministro na abertura do evento é uma resposta aos movimentos sociais. "A ida do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, à abertura oficial do Semiárido Show representa uma resposta positiva às demandas dos movimentos sociais da região, apresentadas em abril deste ano, no que diz respeito ao acesso a serviços de assistência técnica e extensão rural. Vale ressaltar que o foco do evento, promovido pela Embrapa, é a inovação tecnológica voltada para a agricultura familiar", afirmou o MDA na nota.