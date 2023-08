8/1: G.Dias foi avisado sobre risco aos prédios uma hora antes de ataques, diz ex-diretor da Abin

O então diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Saulo Moura da Cunha revelou, nesta terça-feira, 1°, que o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Gonçalves Dias foi avisado sobre os riscos às sedes dos Três Poderes cerca de uma hora antes da invasão, no dia 8 de janeiro.

A informação surgiu durante o depoimento de Cunha à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os atos golpistas daquele dia. Conforme ele, as informações sobre a intenção dos vândalos de depredar os prédios públicos chegaram a ele por volta das 13h e foram encaminhadas a Dias às 13h30.

Mais de uma hora depois, em torno das 14h45, os apoiadores do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL) invadiram o prédio do Congresso, rompendo uma barreira feita por grades e policiais militares e caminhando em direção à rampa da sede do Legislativo.

“Um pouco antes da marcha [de manifestantes em direção à Praça dos Três Poderes] começar o deslocamento, nós já tivemos informações de que havia, entre os manifestantes, efetivamente, um chamamento, inclusive estavam fazendo isso no carro de som, há relatórios aí, há fotos, para chamamentos para invasões de prédios, certo? Por volta de 13h, 13h e alguma coisa”, revelou o ex-diretor da Abin.

“No momento em que a marcha saiu, eu recebo a ligação de um colega responsável pela segurança – não vou falar o nome dele aqui, mas depois – responsável pela segurança de um dos órgãos dos Três Poderes, muito preocupado, e divido com ele, nesse primeiro momento, as nossas preocupações. E ele, inclusive, me pede para falar com o general G dias, e eu passo o contato do general G. Dias. E ligo para o general G. Dias por volta de 13h30”, acrescentou.

Cunha afirmou ainda que, no dia 8 de janeiro, teve o primeiro contato com G.Dias por volta das 8h. Ele afirma ter relatado ao então ministro acerca da movimentação de ônibus. Segundo ele, G.Dia teria respondido: “Acho que vamos ter problemas”.

“Às oito e pouco da manhã eu sinalizo os 105 ônibus, e ele me responde dizendo, 'acho que vamos ter problemas', por WhatsApp. E eu continuo encaminhando as mensagens. E, por volta de 13h30, eu falo com o ministro e passo essa minha preocupação aí já havia por parte, pelo menos da Abin, uma certa convicção de que nós poderíamos ter atos extremistas e não seria apenas uma passeata pacífica”, afirmou.

No decorrer da manhã, Cunha havia repassado informações sobre a conduta dos “manifestantes que estavam cobrindo o rosto com máscaras, com vinagre, ou seja, se preparando para uma ação violenta”.

No depoimento, Saulo Cunha, declarou que a Abin elaborou um relatório que alertava sobre o risco de invasão no dia 8 e encaminhou o documento aos órgãos do sistema de inteligência, como o Ministério da Justiça, por exemplo.

No mesmo instante, o deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) mostrou um vídeo do ministro da pasta, Flávio Dino, no qual ele afirmava, em sessão na Câmara dos Deputados, não ter recebido o aviso. A partir disso, Nikolas declarou que alguém estava “mentindo”.

Cunha, então, afirmou que a informação havia sido encaminhada aos órgãos do sistema de inteligência, contudo, não poderia garantir que Dino havia, de fato, recebido o relatório.

O ex-diretor da Abin esclareceu as etapas do procedimento, afirmando que a Abin envia os informes aos órgãos do sistema, mas que cabe aos próprios órgãos, entre eles o Ministério da Justiça, definir como a informação será veiculada internamente entre as autoridades.

Saulo havia solicitado ao Supremo Tribunal Federal (STF) para depor em sessão particular, só com a presença dos membros da comissão. A Corte, no entanto, negou o pedido, contudo, permitiu que ele não respondesse a perguntas relacionadas ao sigilo funcional.

O depoimento de Saulo marca o primeiro após o recesso informal do Congresso. A última sessão ocorreu no dia 11 de julho, quando esteve presente o tenente-coronel Mauro Cid, braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, Cid ficou calado durante o depoimento.

Saulo Moura Cunha foi nomeado diretor-adjunto da Abin no dia 1° de janeiro, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No dia 8 de janeiro, Cunha estava à frente da agência de forma interina.

No período, a Abin era um dos órgãos responsáveis pela comunicação com as autoridades e órgãos públicos, repassando informações colhidas, por exemplo, sobre o acampamento em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília, de onde partiram os vândalos que depredaram as sedes dos poderes. Cunha prestará declarações a respeito disso.

Em março, Saulo Moura da Cunha deixou a Abin e, no mês seguinte, em abril, foi nomeado assessor do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), onde permaneceu até junho.