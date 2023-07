O Povo News: Entenda explosão em silo que matou oito pessoas no Paraná

A edição comenta sobre as investigações do caso Marielle Franco e as explosões no oeste do Paraná

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 28. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a greve de ônibus em Recife, que chegou ao terceiro dia nesta sexta-feira, 28. O programa recebe a jornalista titular da Coluna Mobilidade do Jornal do Commercio, Roberta Soares.

Assista ao vivo:

A edição comenta sobre as explosões em um silo de grãos da C.Vale em Palotina, no oeste do Paraná. O acidente deixou oito trabalhadores mortos e 11 feridos. O local é um grande reservatório onde são armazenados insumos agrícolas. O programa conversa com o major Tiago Zajac para detalhar o assunto.

O programa também discute os avanços das investigações do caso da Marielle Franco, que ganhou atualizações nesta semana. Um dos envolvidos no crime, Élcio de Queiroz, realizou uma delação premiada em colaboração com a Justiça. Para explicar sobre o assunto, a edição conversa com a deputada estadual Renata Souza (Psol).

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa comenta sobre o encontro do petista com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña no Palácio da Alvorada.

Seguindo esta mesma linha, a edição detalha a retomada do Programa Cisternas com investimento de R$562 milhões em 2023. Além disso, foi homologado um acordo judicial entre o MDS e a Associação Programa Um Milhão de Cisternas (AP1MC), que vai beneficiar 1.188 famílias e 216 escolas.

Outro assunto é a transferência via PIX recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-mandatário recebeu R$ 17,1 milhões por meio de transferências bancárias realizadas por Pix entre os dias 1º de janeiro e 4 de julho deste ano. A informação foi registrada em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que também apontou que esse valor foi movimentado através de 769 mil transações feitas para a conta do ex-presidente.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO