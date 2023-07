O POVO News: Lula "atropela" Tebet e indica Marcio Pochmann para comando do IBGE

A edição do programa irá falar sobre o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, que afirmou que virá ao Brasil se receber convite do presidente Lula

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 26. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a fala do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que virá ao Brasil caso receba o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O presidente da Ucrânia afirmou em entrevista que também gostaria de contar com a presença de outros presidentes e líderes latino-americanos em agenda, além de Lula.

Assista ao vivo:



A edição também irá comentar sobre a indicação de Marcio Pochmann pela presidência da República como novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A informação foi divulgada pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta, nesta quinta-feira, 27.

Simone Tebet, que teria sido contra o nome de Marcio, afirmou que "nada mais justo que atender ao presidente (Lula), independentemente do nome".

"Acataremos qualquer nome que venha. Agora eu sei o nome dele (Marcio Pochmann) e terei o maior prazer em atender ao presidente Lula. Não faço pré-julgamentos. A conversa será técnica, ele será muito bem-vindo", disse a ministra.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News Quando: Segunda a sexta, às 18h Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO