O POVO News: entenda como vai ser a cirurgia de Lula no quadril

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 26. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o procedimento médico a que o presidente Lula (PT) será submetido em outubro. O petista cancelou todos os compromissos de sua agenda da semana após infiltração para diminuir as dores. Para explicar como será realizada essa cirurgia, o O POVO News recebe o ortopedista e especialista em quadril, Robson Alves.

Assista ao vivo:

O programa também discute a troca de farpas entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que atacou o presidente durante cerimônia de filiação de Fernando Holiday na legenda, realizada nesta terça-feira, 25. Na ocasião, Bolsonaro chamou Lula de “jumento” e proferiu ataques à esquerda utilizando palavras de baixo calão.



Além disso, a edição explica o encontro entre a presidente do Banco do Brics, Dilma Rousseff, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A reunião foi realizada em São Petersburgo, onde deve ocorrer a cúpula Rússia-África.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e a jornalista de política do O POVO, Júlia Duarte.

