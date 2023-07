O POVO News: caso Marielle Franco pode ter novas delações premiadas em breve

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 25. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre as investigações sobre o caso Marielle Franco, que ganhou novos rumos esta semana.

Assista ao vivo:

A delação premiada realizada por Élcio de Queiroz, réu pelo assassinato de Marielle e Anderson Gomes, confirmou sua participação no crime e sinalizou que o comparsa, Ronnie Lessa, disparou os tiros contra a ex-vereadora e o motorista. Para comentar sobre o assunto, o O POVO News recebe o advogado criminalista e professor Nestor Santiago.

Conforme relataram agentes da PF à CNN, novas delações devem ser concluídas em breve. Além disso, a entidade recebeu sinalizações sobre a disposição de suspeitos de envolvimento no crime prestarem depoimentos.

No entendimento dos policiais, é possível que a delação premiada de Élcio potencialize o surgimento de novos nomes na mira da investigação da PF. Isso aconteceria porque outros investigados podem negociar acordos de delação premiada até para se blindarem de possíveis acusações.

O programa também discute a Medida Provisória (MP) que regulamenta as apostas esportivas no Brasil. As empresas, conhecidas como "bets", serão taxadas em 18% sobre o chamado "Gross Gaming Revenue" (GGR), que é a receita obtida com todos os jogos após o pagamento dos prêmios aos jogadores e imposto de renda (IR) sobre a premiação. A edição conversa com o economista e apostador profissional, Bernardo Anghinoni.

O programa comenta ainda sobre a cirurgia do presidente no quadril. Lula tem artrose na cabeça do fêmur, que é o desgaste na cartilagem que reveste as articulações, e vem se queixando de dores com mais frequência. O procedimento médico está marcado para outubro.

Seguindo esta mesma linha, a edição comenta sobre o programa Conversa com o Presidente, no qual Lula admitiu ceder ministérios para PP e Republicanos. Segundo o petista, a iniciativa trará “tranquilidade ao governo”.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO