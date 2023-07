O POVO News: Lula propõe até 40 anos de prisão para quem tentar matar grandes autoridades

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 21. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre um projeto apresentado pelo presidente Lula (PT) que, entre outras medidas, prevê prisão de até 40 anos para quem atentar contra a vida de ministros do STF, presidentes da República, dentre outras autoridades. Também hoje, o petista apresentou novo decreto que limita o acesso a armas de fogo no Brasil.

Assista ao vivo:

A edição comenta ainda a prisão de um dos líderes dos ataques golpistas do último dia 8 de janeiro. Diego Ventura teve a prisão preventiva determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O homem foi preso à noite, durante um evento denominado "Assembleia Nacional da Direita Brasileira".

Além disso, a PF cumpriu três mandados expedidos pelo STF: um de prisão, um de busca pessoal e um de busca e apreensão. O aparelho celular de Diego foi apreendido.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e a jornalista de política do O POVO, Júlia Duarte.

