Governo Tarcísio adere à onda Barbie e lança campanha cor de rosa

O governo do Estado de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), aderiu à "onda Barbiecore", fenômeno criado em torno do filme da Barbie, que estreou na quinta-feira, 20, nos cinemas, e criou publicações em alusão à obra para divulgar ações da gestão nas redes sociais.

No perfil do governo no Twitter , a gestão Tarcísio publicou um vídeo com referências ao live-action para mostrar resultados do primeiro semestre de 2023 em áreas como segurança pública e educação.

O material utiliza imagens do trailer do filme para exaltar entregas de novas moradias, creches, viaturas do Corpo de Bombeiros, além de estradas recapeadas e abertura de novos leitos hospitalares.

"Sou a Barbie SP, se você quer ver os resultados do meu Estado, presta atenção, tem segurança e educação, vamos em frente, o paulista é exigente", diz a legenda, em paródia à música "Sou a Barbie Girl", da cantora Kelly Key.