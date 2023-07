Governo Lula revoga programa de escolas cívico-militares e anuncia plano de transição

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), no exercício de presidente da República, revogou o decreto que institui o Programa de Escolas Cívico-Militares, criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e anunciou plano de transição. A medida contou também com a assinatura de Camilo Santana, ministro da Educação.

O decreto foi assinado na última quinta-feira, 19, mas publicado nesta sexta-feira, 21. No texto, é previsto que o Ministério da Educação (MEC) irá apresentar um plano de transição para o encerramento das escolas cívico-militares, por meio de compactuação com estados e municípios.

O MEC já encaminhou para as secretarias estaduais de educação ofício para que seja iniciada a transição desse modelo e a retirada de militares.

Como já anunciado por Camilo Santana, não haverá fechamento de unidades, mas o fim do projeto como obra do governo federal. “E tampouco prejuízo aos alunos. A descontinuidade do modelo atenderá a uma política de transição, com acompanhamento e apoio do MEC junto a estados e municípios”, declarou.

Estados estão livres para darem continuidade ao modelo e governadores como Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, anunciaram que manterão o programa com recursos próprios.