Dino compara vice-presidente a Fidel Castro e brinca: "Camarada Alckmin"

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em tom de brincadeira, comparou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ao ditador Fidel Castro por conta das várias vezes em que foi governador de São Paulo.

“Tradicionalmente se diz que segurança pública é um tema dos estados. Eu fui governador, Renan foi governador (Alagoas), o Rui foi governador (Bahia), o Waldez (Amapá), o Alckmin, claro. Esse quase o Fidel Castro, quatro mandatos lá. Camarada Alckmin”, disse nesta sexta-feira, 21, no lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS).

Fidel Castro comandou Cuba como primeiro-ministro, de 1959 a 1976 e, posteriormente, como presidente, de 1976 a 2008. Já Geraldo Alckmin foi governador eleito de São Paulo por quatro mandatos, tendo tomado posse em 2001, 2006, 2010 e 2014.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Programa de Ação na Segurança (PAS)



No evento ocorrido no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou decretos que visam diminuir a violência no país. Dentre eles, estão o decreto do controle de armas, tornar crimes contra escolas como hediondos e antecipação do repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) para os estados.

O presidente também assinou as medidas que institui o Pacote da Democracia, projeto de lei que autoriza apreensão de bens, bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros e que aumenta a pena nos casos de crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Além disso, Lula assinou o decreto que visa instituir o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano AMAS), que visa o desenvolvimento de ações de segurança pública que observem as necessidades dos estados que compõem a Amazônia Legal.