Defesa de empresário que agrediu ex-prefeito diz que imagens foram "tiradas de contexto"

A dissidência ocorreu no último domingo, 16, no município de Pedra Branca, localizado no Sertão Central, a 268 km de Fortaleza.

Após o ex-prefeito de Pedra Branca, Antônio Gois (PSD), ser derrubado em uma churrascaria da cidade, a defesa do empresário acusado pela agressão, Eliseu Lima Cavalcante, afirmou que a confusão foi “tirada de contexto”. A dissidência ocorreu no último domingo, 16, no município que fica localizado no Sertão Central, a 268 km de Fortaleza.

“Os vídeos, divulgados maldosamente em grupos de WhatsApp e redes sociais, tiram de contexto a realidade dos fatos”, escreveu o advogado Vinícius Ramos de Sá, em nota. (Leia nota completa)



"A população do município e região conhece o desserviço oferecido à sociedade neste período, a tentativa de manchar a reputação, história e prestígio do empresário Eliseu Lima Cavalcante, bem como a demonstração do despreparo em liderar o município”, acrescentou no documento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em vídeo veiculado pelas redes sociais do deputado federal Domingos Neto (PSD), aliado de Gois, é possível ver o momento em que o ex-prefeito é atacado pelas costas enquanto está sentado. O ex-prefeito é jogado ao chão.

"Infelizmente, a violência política está também no interior. Esse caso absurdo com um homem de 77 anos aconteceu em Pedra Branca, Ceará", escreveu Domingos.

Conforme explica o advogado de Eliseu, a confusão foi motivada após Antônio proferir palavras homofóbicas contra o empresário, que posteriormente atacou o ex-prefeito.

De acordo com a defesa do empresário, Antônio não compareceu ao depoimento agendado para a última terça-feira, 18. Ele acrescenta ainda que o conflito não ocorreu em razão de brigas partidárias, e que a “circunstância será esclarecida perante autoridade policial”.

“Somente hoje a defesa teve acesso ao documento apresentado a autoridade policial informando que o ex-prefeito não compareceria ao depoimento agendado às 9h30min de ontem”, explicou ao O POVO nesta quarta-feira, 19.

Com versão diferente, Matheus Góis, atual prefeito de Pedra Branca e filho de Antônio, alega que as dissidências ocorreram porque o ex-gestor da cidade é “a maior liderança” da região e não por causa de xingamentos homofóbicos, uma vez que, segundo ele, o empresário não é homossexual.

“A motivação é política porque meu pai é a maior liderança, nunca perdeu uma eleição, por isso quiseram desmoralizar o meu pai com essa atitude, que foi um tiro no pé”, explicou Matheus.

Ele reitera que prestou uma queixa-crime contra o empresário. (Leia na íntegra)

Segundo Matheus, Antônio havia realizado um procedimento médico dias antes do incidente e estava em recuperação. Contudo, após a discussão, o médico responsável por Antônio determinou que ele ficasse de repouso durante 30 dias. Por este motivo, não compareceu ao depoimento.

“Meu pai, no dia do ocorrido, foi fazer exame de corpo de delito no IML de Tauá. Só que Pedra Branca está sem delegado. Na quarta-feira, o delegado de Senador Pompeu foi até Pedra Branca pegar o depoimento dele (Antônio) em casa porque ele está impossibilitado, o médico deu 30 dias para ele não sair de casa, porque ele já era recém operado”, explicou.

A defesa de Eliseu rebateu, afirmando que esta não é a primeira vez que o ex-prefeito se envolve em confusões públicas, e menciona que Antônio apresentaria "comportamento agressivo na cidade", e que já proferiu "palavras de baixo calão" a populares.

Ele afirma ainda que Eliseu não tem motivos para brigar com Antônio por causa de política.

"Eliseu não é politico, ele não participa e não é associado a nenhum partido. A defesa reitera e lamenta a associação da situação pessoal num contexto político", explica. "Há cerca de seis meses atrás, Eliseu estava no mesmo estabelecimento e Antônio o abordou. Uma equipe do Raio foi acionada e falou que não iria se envolver porque quem teria dado causa pra discussão foi Antônio".



Além disso, o advogado do empresário afirma que, se Eliseu está em um mesmo local que Antônio, o empresário se retira para evitar confusão.

Ainda nesta sexta-feira, 21, Eliseu comparecerá às autoridades para prestar esclarecimentos.