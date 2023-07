Lava Jato: Dallagnol tratou em sigilo com EUA divisão de dinheiro cobrado da Petrobras

Em sigilo, o ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos) firmou acordo com autoridades norte-americanas para dividir a quantia em dinheiro que seria cobrada da Petrobras em multas e penalidades decorrentes de corrupção. As informações são da coluna de Jamil Chade, do portal UOL.

A Controladoria-Geral da União (CGU), órgão competente por lei para o caso, não participou da negociação.

Os diálogos entre procuradores suíços e brasileiros ocorreram por mais de três anos por meio do aplicativo de mensagens Telegram e não eram registrados oficialmente. As conversas eram realizadas porque as autoridades de Berna confiscavam e detalhavam as contas usadas como destino das propinas investigadas na Operação Lava Jato.

Em janeiro de 2016, Deltan escreveu aos suíços para informar o resultado dos primeiros contatos entre ele e as autoridades norte-americanas. Para ambas as partes, foi estratégico envolver a Justiça americana, que também apurava o caso.

As mensagens integram o conjunto de arquivos apreendidos pela PF durante a operação nomeada como “Spoofing” que apurava o hackeamento de procuradores e do ex-juiz Sergio Moro no caso, que ficou conhecido como Vaza Jato.

“Meus amigos suíços, acabamos de ter uma reunião introdutória de dois dias com a SEC (Comissão de Valores Imobiliários) dos EUA. Tudo é confidencial, mas eu disse expressamente a eles que estamos muito próximos da Suíça e eles nos autorizaram a compartilhar as discussões da reunião com vocês”, escreve Dallagnol na mensagem.

Posterior a isso, Deltan resume o que foi discutido no encontro. “Eles disseram que se a Petrobras pagar algo ao governo brasileiro em um acordo, eles creditariam isso para diminuir sua penalidade, e que o valor poderia ser algo como 50% do valor do dinheiro pago nos EUA”.

Em outra mensagem, o ex-procurador afirma que “outras empresas internacionais concordam em buscar um acordo conjunto”. “Mencionei que estamos caminhando junto com vocês e eles disseram que é possível coordenar um acordo conjunto com o Brasil e a Suíça quando ambos os países tiverem casos em relação à empresa”, relatou Deltan.

Ele acrescenta: “Ressaltei a importância das provas suíças em relação a muitas empresas. Se isso der certo, nós (suíços e brasileiros) podemos tirar proveito dos poderes dos EUA para pressionar as empresas e cooperar e fazer acordos. Tudo isso foi discutindo apenas com a SEC. Ainda temos que discutir com o DOJ [Departamento de Justiça norte-americano]. Se quiser, posso colocá-lo em contato direto com as autoridades da SEC e do DOJ com quem conversamos. Eles disseram que estão disponíveis".

“Muito obrigado por essa informação, que é muito importante para nós, Deltan!”, comemorou o procurador suíço, Stefan Lenz.

A Petrobras, contudo, firmaria um acordo com os Estados Unidos mais de dois anos depois, concordando em pagar uma multa de U$ 853,2 milhões para não ser processada. A negociação garantiu o envio de 80% do montante ao Brasil.

Parte dessa quantia recebida pelas autoridades brasileiras estava destinada a um fundo que a Lava Jato tentaria criar, no entanto, a PGR solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão da criação do fundo. O pedido foi acolhido pelo ministro Alexandre de Moraes.

Em 2015, cerca de 17 agentes americanos estiveram em Curitiba. Deltan fez questão de não revelar a informação ao Ministério da Justiça, que deveria ter sido avisado.

No ano seguinte, Deltan foi alertado pelo procurador Vladimir Aras a respeito da ilegalidade da proposta. “Obrigado, Vlad, mas entendemos com a PF que neste caso não é conveniente passar algo pelo executivo”, respondeu Dallagnol.

Aras rebateu: "A questão não é de conveniência. É de legalidade, Deltan. O tratado tem força de lei federal ordinária e atribui ao MJ [Ministério da Justiça] a intermediação. Estamos negociando com o Senado um caminho específico para os casos do MPF. Por ora, precisamos observar as regras vigentes".

Em sua defesa, Deltan afirmou que as negociações ocorreram de forma sigilosa por razões de interesse público e defendeu a atuação do Ministério Público Federal (MPF) no processo.