O POVO News: PF pede acesso às imagens de ataque a Moraes em Roma

A edição também fala sobre a reforma tributária e a troca de acusações entre o ex-deputado Jean Wyllys e o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 17. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o episódio envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que foi alvo de violência física e verbal na última sexta-feira, 14, no aeroporto internacional de Roma. Na tarde desta segunda, 17, a PF pediu o acesso às imagens das agressões sofridas pelo ministro. A solicitação foi feita por meio da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal).

Assista ao vivo:

Para explicar sobre o assunto, a edição conversa com o advogado Pedro Neto, que atua em Direito Constitucional, Administrativo, Financeiro, Urbanístico, Processual, Eleitoral e Penal.

O programa também discute a primeira carta do "Brasil Desvendado", publicada pelo ex-ministro Ciro Gomes, neste domingo, 16. No texto, Ciro critica o programa do governo Lula (PT) que promove descontos na adesão de veículos automotivos e avalia a aprovação da reforma tributária.

Para comentar sobre, O POVO News recebe o deputado federal Mauro Filho (PDT).

A edição aborda também a troca de acusações entre o ex-deputado filiado do PT, Jean Wyllys, e o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB). O petista teceu críticas ao tucano por causa da manutenção de escolas cívico-militares, modelo educacional encerrado pelo governo Lula esta semana.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa comenta sobre a viagem do petista à Bélgica para reunião da Celac e União Europeia.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

Serviço



Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO