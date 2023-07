LDO de R$ 38,4 bilhões é aprovada e Assembleia entra em recesso

Com a aprovação da matéria, os parlamentares encerram as sessões plenárias e entram em recesso

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, na última sessão do semestre, nesta sexta-feira, 14, a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024. O texto define as metas e as prioridades para a alocação de recursos públicos no próximo ano. Vinte e três emendas parlamentares foram anexadas à proposta.

As diretrizes impactam diretamente na Lei Orçamentária Anual (LOA), legislação que efetivamente aprova o orçamento público, especificando as receitas e as despesas do governo para o exercício financeiro de 2024. Para 2024, a LDO prevê receitas e despesas do Executivo devem ficar em torno de R$ 38,4 bilhões. Para investimentos, a matéria devem ser cerca R$ 2,8 bilhões.

Entre 2024 e 2026, as despesas com pessoal devem ficar em torno de R$ 64, 8 bilhões, observando a previsão de concursos, a possibilidade de reposição salarial limitada ao IPCA, eventuais alterações em plano de cargos e carreiras e despesas previdenciárias.

O governo estima também o investimento, entre outros setores, na implantação da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, restauração e pavimentação de rodovias, construção de barreiras e adutoras e construção de unidades habitacionais.

“Os recursos destinados aos investimentos deverão, preferencialmente, priorizar as conclusões dos projetos em andamento, a funcionalidade e a efetividade da infraestrutura instalada e, em casos de investimentos voltados a novas unidades, observar vazios assistenciais e o planejamento da oferta regional das ações governamentais”, diz o texto.

O projeto estará de acordo com o Plano Plurianual 2024-2027, atualmente em andamento com plenárias com a sociedade civil em 14 regiões do Estado do Ceará. Com a aprovação da matéria, os parlamentares encerram as sessões plenárias e entram em recesso até o dia 1º de agosto. Pelo regimento interno, os deputados só podem entrar em recesso após a aprovação da LDO.