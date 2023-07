O POVO News: entenda o ciclone extratropical que já deixou 4 mortos no Brasil

A edição fala ainda sobre a negociação do PL com Lula para que deputados ocupem cargos no segundo e terceiro escalões

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 14. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o ciclone que atinge a região Sul do Brasil. Até o momento, quatro mortes foram confirmadas. Para explicar o fenômeno, o programa recebe o meteorologista da Funceme, Lucas Fumagalli.

Assista ao vivo:

O programa comenta ainda sobre a estreia do programa Desenrola Brasil, que visa negociar as dívidas de consumidores inadimplentes. Para comentar sobre a iniciativa, o O POVO News conversa com o repórter de Economia do O POVO, Samuel Pimentel.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa discute a negociação do PL para conseguir cargos na gestão petista. O líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes e o secretário especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, André Ceciliano, dialogam com Lula para que deputados menos radicais ocupem cargos no segundo e terceiro escalões no governo.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Quem participa hoje do programa é a jornalista de política do O POVO, Júlia Duarte.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO