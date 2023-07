Wagner critica nova pasta na gestão Elmano: "No discurso diz que não está pensando em eleição"

Secretário da Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União Brasil), questionou nesta quarta-feira, 12, a criação de uma nova pasta na gestão Elmano de Freitas (PT). O governador anunciou o envio à Assembleia Legislativa (Alece) projeto que cria a Secretaria de Proteção Animal.

Wagner, que enfrentou Elmano na disputa pelo Palácio da Abolição em 2022, questionou o aumento de despesas e empréstimos na gestão estadual e sugeriu que a criação da nova pasta tem motivação política.

"Não é brincadeira pessoal. O Governo que já fez mais de 3 bilhões (de reais) de empréstimo porque não consegue pagar as contas com os impostos arrecadados vai criar mais secretarias", afirmou em publicação nas redes sociais. A fala faz menção ao empréstimo com Banco do Brasil ao Governo do Estado, aprovado no inicio do ano.

O valor será de R$ 900 milhões, para amortização de dívida, no período de 2023 a 2025. A mensagem estima que o Estado gastará, entre 2023 e 2025, R$ 2,7 bilhões com a dívida. A soma inclui juros, encargos e amortizações, que compõem o que é chamado serviço da dívida.



Wagner sugeriu que a criação da Secretaria de Proteção Animal seria uma movimentação para atrair um partido da base do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), visando a eleição de 2024. "Será que é pra tirar um partido da base do Prefeito? O bom é que no discurso diz que não está pensando em eleição", escreveu.



Elmano afirma que a criação da pasta foi feita com "muita sensibilidade, critério e responsabilidade". "A causa animal é um tema de grande importância e que tem toda a nossa atenção!", reforçou.



No início do ano, Elmano já tinha realização reforma administrativa e instituído dez novas secretarias, a partir de uma mudança tanto na estrutura, quanto nas competências de pastas da gestão estadual. Além da criação de novas pastas, a reforma mudou a competência de órgãos e entidades estaduais e fez alterações no quantitativo de cargos e outros rearranjos institucionais.

Os nomes dos secretários foram anunciados antes do envio do projeto à Alece. A equipe de secretários atende a promessa de campanha de Elmano de paridade entre homens e mulheres: são 16 secretários de cada gênero no primeiro escalão da gestão estadual.