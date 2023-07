O POVO News: Lula encerra escolas cívico-militares, criadas por Bolsonaro

A edição comenta sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à PF e as próximas ações do governo Lula

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 12. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a decisão do presidente Lula (PT) em encerrar os projetos de escolas cívico-militares criados durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Assista ao vivo:

Para discutir sobre o assunto, o O POVO News recebe a deputada federal Silvia Waiãpi (PL - AP) e a presidenta do SINDIUTE, Ana Cristina Guilherme.

O programa também discute o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à Polícia Federal. Bolsonaro foi questionado sobre o eventual plano golpista denunciado pelo senador Marcos do Val.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa comenta sobre a cerimônia de homenagem ao Dia da Ciência e do Pesquisador. A ocasião marca o retorno do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia.

Sobre o cenário político do Ceará, a edição comenta sobre a viagem do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) a Brasília. O chefe do Executivo estadual tem agenda no Ministério das Cidades e no Palácio do Planalto. Junto ao presidente Lula, Elmano discutirá sobre o programa Renda do Sol.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista e colunista de política do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO