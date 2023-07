Lula ficou irritado por Mauro Cid estar de farda em depoimento à CPMI, diz colunista

O presidente Lula (PT) não gostou do fato de o tenente-coronel Mauro Cid prestar depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro com farda militar na última terça-feira, 11. Lula mostrou sua irritação a auxiliares diretos e integrantes do primeiro escalão do governo.

Para ele, o ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro (PL) deveria estar com trajes civis, pois os crimes pelos quais Cid é investigado não possuem relação direta com atividades militares. O investigado ficou em silêncio durante toda a sessão

De acordo com Mônica Bergamo, jornalista e colunista da Folha de São Paulo, a irritação de Lula seria pelo momento em que o governo tenta separar as Forças Armadas de atividades civis, Mauro Cid aparecer com farda o confundiria e associaria sua imagem à dos militares.

Em contrapartida, o ministro da Defesa José Múcio afirmou que não se sentiu incomodado com Cid estar de farda militar. "Não vai caber a nós julgar. Os crimes que são ditos comuns, que foram crimes praticados individualmente, são crimes de civis. O comando não participou daquilo”, disse à Folha.

O tenente-coronel está preso desde o dia 3 de maio por acusações de fraudar cartões de vacinação de sua família e de Bolsonaro e responde a diversos inquéritos, como de possível participação na articulação golpista e a ação sobre as joias sauditas.