Thronicke pergunta se Mauro Cid considera Bolsonaro mais do que o próprio pai; investigado se cala

A senadora Soraya Thronicke (Podemos - MS) pressionou o tenente-coronel Mauro Cid durante sua fala na sessão desta terça-feira, 11, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro. Ela lembrou de uma entrevista recente em que Bolsonaro diz considerar Cid como um filho.

“O senhor tem dois pais, o general Mauro Cesar Cid e Jair Bolsonaro, qual é o pai que o senhor considera mais?”, perguntou a parlamentar. Mauro Cid, porém, ficou em silêncio.

“Eu digo pro senhor, não precisa responder. O senhor considera Jair Bolsonaro o seu pai. O senhor nega o seu pai, nega a sua família”, rebateu Soraya, que foi candidata à Presidência da República em 2022.

A parlamentar, de início, perguntou a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, se ele se considera inocente, no que respondeu: “Para manter a coerência não utilizarei este espaço de fala para me defender em razão do escopo que estou sendo investigado seguindo a orientação dos meus advogados e baseado no habeas corpus vou fazer o uso de meu silêncio”.

Soraya disse que sua pergunta em seguida seria: "Por que calas se és inocente?”. Ela, então, questionou o caso da esposa de Mauro Cid, Gabriela Cid, que mentiu em depoimento, e outros parentes envolvidos na “teia” de crimes que ele assume com o silêncio, segundo a senadora.

“Ela atuou contra o senhor em defesa de Jair Bolsonaro. Daí se depreende que há, sim, uma coação. O senhor está há 70 dias preso, a troco de que?”, finalizou.