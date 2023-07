Girão nega ter falado com George Washington, preso por tentativa de atentado em Brasília

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) negou ter entrado em contato com o bolsonarista George Washington, preso após ser acusado de ter colocado uma bomba ao lado de um caminhão de combustível nas proximidades do Aeroporto de Brasília, no fim do ano passado. Reportagem do portal Fórum divulgada nesta terça-feira, 11, aponta suposto contato de George com parlamentares, dentre estes Girão, a partir de aplicativos de troca de mensagens.

“Está acontecendo uma onda de ilações com relação ao meu nome, que é inadmissível (...) O número que saiu em documentos divulgados, em relação ao meu nome, com suposto contato com o terrorista George Washington, não é o meu número. Meu DDD é 85 (Fortaleza) ou 61 (Brasília), são os dois únicos números que tenho. Estão colocando (nas imagens relacionadas) um DDD de Recife (81), que nada tem a ver comigo”, disse Girão.

A manifestação do senador ocorreu durante uma fala na sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, que ouve o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na reportagem em que o senador cearense é citado, George supostamente cobrava a “ativação” de Colecionadores Atiradores e Caçadores, os chamados CACs, para executar um golpe. Girão negou qualquer relação com as mensagens ou com a pauta dos CACs.

“Tenho redes sociais que somadas chegam a quase um milhão de pessoas. Eu não tenho como acompanhar todas. E essa mensagem, segundo foi dito, não foi respondida (...) Todo mundo que conhece meu trabalho aqui, sabe que sempre fui contra a flexibilização do porte de armas. É um absurdo e eu vou processar a todos que fizeram esse tipo de ilação”, disse.