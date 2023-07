É normal que você negocie com o Congresso, diz Lula em "live"

Presidente afirmou ainda que não negocia com o Centrão, mas com os partidos, para garantir a governabilidade

Ao comentar sobre a aprovação da reforma tributária na Câmara, na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os líderes do governo no Congresso souberam negociar a pauta com o Parlamento com muita persistência e habilidade.

"Quando o governo manda um projeto de lei ao Congresso Nacional ou uma medida provisória, essa medida provisória, necessariamente, não tem que ser aprovada tal como o governo quer", disse, durante transmissão semanal ao vivo nas redes sociais, denominada de Conversa com o Presidente. "É normal que você negocie", acrescentou, citando que parlamentares podem sugerir ideias melhores do que as que o governo apresentou.

Para chegar à maioria na governabilidade, Lula destacou ser preciso negociar para chegar a um acordo. "Foi o que aconteceu com muita persistência e habilidade do nosso ministro da Fazenda, companheiro Haddad, do nosso líder Jaques Wagner, no Senado, do nosso líder na Câmara, José Guimarães, do nosso ministro (Alexandre) Padilha, da negociação", declarou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na fala, Lula criticou que, muitas vezes, a negociação é tratada de forma pejorativa pela imprensa. "Não é a política do ‘é dando, que se recebe’ que todo mundo fala", disse.

"A gente não negocia com o Centrão, o Centrão não é um partido político, o Centrão se junta em função de determinadas coisas, mas habitualmente você negocia com o partido", declarou. "Então, precisamos construir essa governabilidade." Durante a entrevista, Lula também elogiou o trabalho do relator da matéria, deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). (Aguinaldo) Teve um comportamento exemplar, não brincou com a reforma tributária, levou a sério", disse.