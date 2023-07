Bolsonaro sobre relação com Tarcísio: "Sabe aquela pessoa que você ama, mas briga?"

A declaração do ex-presidente faz referência ao desentendimento entre ambos os políticos durante evento do PL.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o clima de conflito entre ele e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi resolvido. “Sabe aquela pessoa que você ama, mas briga? Quando volta, fica bem melhor", disse em entrevista por videochamada ao jornal Folha de S. Paulo, nesta terça-feira.

A declaração do ex-mandatário faz referência ao desentendimento entre ele e Tarcísio durante evento do PL. Na ocasião, Bolsonaro se opôs, publicamente, à decisão do governador em apoiar a reforma tributária proposta pela gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“É pra chamar atenção mesmo, aquele grito, aquele tapa na mesa, não dá, pô”, prosseguiu. “Ontem muita gente ficou chateada com o Tarcísio, até eu, mas vamos conversar, conversei com ele”.

O ex-presidente afirmou ainda que, se a proposta não “fizer justiça e diminuir a carga tributária, a tendência [do PL] é votar contra”.

“Não queremos, nessa proposta que está aí, dizer que vai ser melhorada por emendas. Não tem garantia nenhuma de aprovação. O que o Tarcísio está expondo, e eu conversei longamente com ele, é de essas possíveis emendas entrarem, agora, no corpo da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) junto ao relator. E não dá para fazer a toque de caixa”, completou o ex-presidente.

Bolsonaro afirmou que, depois do episódio, os dois já conversaram três vezes e se entenderam. É previsto que ambos se encontrem novamente na próxima semana, quando o ex-presidente viajará a São Paulo.

Ele acrescentou que não quis criticar Tarcísio ao declarar que o governador não tem experiência política. "Quando eu falo de experiência, eu me refiro a olhar para a cara de um deputado, de um senador, e já saber exatamente o que ele quer. E isso só quem tem anos e anos de experiência consegue fazer", afirma.

Ao ser informado de que Tarcísio não ganhou votos de eleitores de Lula por ter sido favorável à proposta, Bolsonaro diz ser necessário “trabalhar a opinião pública”. O governador de São Paulo perdeu cerca de 30% da preferência entre os bolsonaristas.

Ainda que o conflito entre os dois tenha aparentemente sido resolvido, Bolsonaro segue criticando a reforma tributária. "Foi um tiro n'água, um salto no escuro. Equivale a saltar de um avião sem saber o que tem nas costas, se é um paraquedas ou outra coisa", explica.

Um dos pontos criticados pelo ex-presidente é o imposto progressivo sobre herança. “Quem está no topo (os bilionários brasileiros) consegue se desviar disso. Já a classe média não terá como escapar”, completa.