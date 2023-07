O POVO News: barraco em grupo de WhatsApp agrava crise no PL de Bolsonaro

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 10. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre os impactos que a aprovação da reforma tributária causou entre os membros do PL. Deputados da legenda tiveram discussões em um grupo de WhatsApp ofendendo os parlamentares que votaram a favor da proposta. Lideranças do partido devem se reunir em breve para resolver os desentendimentos e evitar a saída de parlamentares.

Assista ao vivo

A edição comenta sobre a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid, prestará depoimento nesta terça-feira, 11.



Seguindo o mesmo viés, o episódio discute sobre o relatório que a Agência de Inteligência Nacional (Abin) encaminhou à CMPI afirmando que influenciadores digitais desempenharam um papel crucial durante os atos do dia 8 de janeiro.

O programa também discute os desdobramentos dos debates no Senado referentes à reforma tributária, que foi aprovada na Câmara na última sexta-feira, 7, por 375 votos a favor e 113 contra.



A transmissão também discute a polêmica envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro (PL), que comparou professores a traficantes durante um evento armamentista em Brasília, no final de semana.

A edição comenta sobre o desabamento de um prédio em Grande Recife, na cidade de Paulista, na última sexta-feira. A tragédia deixou 14 pessoas mortas e 7 feridas. Para discutir sobre o assunto, o O POVO News conversa com a secretária executiva da Defesa Civil de Paulista, Cíntia Silva.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO