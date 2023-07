Salles diz que Tarcísio não representa a direita e sobe o tom: "Acabou a brincadeira"

Durante reunião do PL realizada nesta quinta-feira, 6, para discutir o posicionamento do partido em relação à reforma tributária, o deputado federal Ricardo Salles (PL) teceu críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) por ser a favor da proposta. Salles alegou que o governador paulista “não representa a direita” e que a “acabou a brincadeira”.

"Nós estávamos ali atrás, os deputados que são de direita, questionando o seguinte: Ninguém aqui outorgou ao Tarcísio o direito de falar em nome dos deputados do PL e negociar o que quer que seja. Nós temos o nosso próprio voto", argumentou o parlamentar durante o encontro.

"Se tem um lugar do Brasil hoje que não tem um governo de direita é o governo de São Paulo", acrescentou. "Não venha colocar faixa de representante da direita, porque não é. Chega, acabou essa brincadeira", discursou Salles, sendo aplaudido pelos presentes.

A fala proferida pelo deputado refere-se à decisão de Tarcísio de apoiar a reforma tributária defendida pelo governo Lula (PT). Inicialmente, o governador de São Paulo era um dos principais nomes contra a proposta, mas mudou de ideia e disse concordar com “95% do que está sendo discutido”.

A quebra de tal resistência se deu após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira, 5.

“A espinha dorsal da proposta – tributação de base ampla, o IVA [Imposto sobre Valor Adicionado] dual, a arrecadação no destino, a transição federativa – tem a concordância. Sempre teve a concordância de São Paulo. O que a gente sempre ponderou foram questões pontuais. A gente concorda com 95% da reforma”, pontuou Tarcísio ao lado de Haddad.

Além de Salles, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também teceu críticas ao governador paulista, afirmando que ficou chateado com a decisão do republicano.

“É pra chamar atenção mesmo, aquele grito, aquele tapa na mesa, não dá, pô”, prosseguiu. “Ontem muita gente ficou chateada com o Tarcísio, até eu, mas vamos conversar, conversei com ele”.

O ex-mandatário afirmou ainda que, se a proposta não “fizer justiça e diminuir a carga tributária, a tendência [do PL] é votar contra”.

“Não queremos, nessa proposta que está aí, dizer que vai ser melhorada por emendas. Não tem garantia nenhuma de aprovação. O que o Tarcísio está expondo, e eu conversei longamente com ele, é de essas possíveis emendas entrarem, agora, no corpo da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) junto ao relator. E não dá para fazer a toque de caixa”, completou o ex-presidente.

Ainda que o partido do ex-presidente tentasse interferir na votação, o texto-base da reforma foi aprovado na madrugada desta sexta-feira, 7, no plenário da Câmara dos Deputados, com 375 votos favoráveis e 113 contrários. A proposta agora segue para o Senado.