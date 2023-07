Reforma tributária: três deputados do Psol se abstiveram de votação; veja quem são e o que alegam

Os deputados do Psol Sâmia Bonfim, Fernanda Melchionna e Glauber Braga se abstiveram do voto que aprovou a reforma tributária por 382 x 118, na madrugada desta sexta-feira, 7. O posicionamento dos parlamentares foi duramente criticado nas redes sociais.

“Eu fiquei confuso quando vi as três abstenções. No momento pensei que eram de deputados do PL que não queriam se indispor. Para minha surpresa, as abstenções foram: Fernanda Melchionna, Glauber Braga e Sâmia Bomfim, todos do Psol. Constrangedor, para dizer o mínimo”, escreveu um internauta.

“Sério que deputados do Psol se abstiveram na votação da reforma tributária? Inacreditável”, disparou outra internauta.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda que o líder da Federação Psol/ Rede, Guilherme Boulos, tivesse indicado que os membros da legenda votassem a favor da proposta, os parlamentares optaram pela abstenção do voto.

“Apesar de não ser ideal para uma reforma tributária, tivemos avanços importantes", pontuou Boulos.

A justificativa da deputada Fernanda Melchionna está fundamentada no fato de que a proposta, segundo ela, não modifica os pontos essenciais para um sistema justo, como a taxação das grandes fortunas e de lucros e dividendos.

“Esta proposta não trata da taxação de lucros e dividendos, só o Brasil e a Eslovênia não taxam lucros e dividendos”, disse durante discussão sobre a reforma tributária. “Como vai ser justo um sistema tributário que massacra os bens mais imediatos para população e poupa os ricos?”, questionou.

Ela acrescenta que não faz sentido “jogar” para uma lei complementar a tributação sobre os bancos, que, segundo ela, já é baixa.

Na discussão sobre a reforma tributária – PEC 45/2019, a deputada @fernandapsol disse que a proposta não mexe em pontos cruciais para um sistema justo, como a taxação das grandes fortunas e de lucros e dividendos. pic.twitter.com/DaqzB4F0SD — PSOL na Câmara (@psolnacamara) July 6, 2023

O deputado Glauber Braga, por sua vez, publicou em sua conta oficial do Twitter os motivos que o levaram a abster-se do voto, alegando que não ficaria ao lado dos bancos e da direita “elogiando” a proposta.

“Federação dos Bancos, Fiesp, Kim Kataguari, Rosângela Moro, bancada do agronegócio, bancada fundamentalista (incluindo quase todo o Republicanos; partido da Universal), Amoedo, Lira, Cláudio Castro, Zema… Tenho q ficar ao lado deles elogiando a “reforma” tributária? Vou não”, escreveu.

Confira

Federação dos Bancos, Fiesp, Kim Kataguari, Rosângela Moro, bancada do agronegócio, bancada fundamentalista (incluindo quase todo o Republicanos; partido da Universal), Amoedo, Lira, Cláudio Castro, Zema… Tenho q ficar ao lado deles elogiando a “reforma” tributária? Vou não. — Glauber Braga (@Glauber_Braga) July 7, 2023

A deputada Sâmia Bomfim também se posicionou nas redes sociais defendendo a postura que adotou em relação à reforma tributária.

“Inclui na CF (Constituição Federal) isenção tributária para empresas ligadas a igrejas, agrotóxicos, maquinário e importação do agro, cria alíquotas diferenciadas para bancos, enfraquece a Seguridade social. A isenção da cesta básica e o cash back só sairão numa lei complementar. Eis a justificativa”, escreveu em sua conta oficial do Twitter.

Inclui na CF isenção tributária para empresas ligadas a igrejas, agrotóxicos, maquinário e importação do agro, cria alíquotas diferenciadas para bancos, enfraquece a Seguridade social. A isenção da cesta básica e o cashback só sairão numa lei complementar. Eis a justificativa. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) July 7, 2023

As duas parlamentares que se abstiveram do voto são alvo de processo no Conselho de Ética por terem xingado Zé Trovão (PL-SC) e outros parlamentares. Além de Sâmia Bomfim e Fernanda Melchionna, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, pediu a perda do mandato de Célia Xakriabá (Psol-MG), Talíria Petrone (Psol-RJ), Érika Kokay (PT-DF) e Juliana Cardoso (PT-SP).

As parlamentares teriam chamado os deputados bolsonaristas de assassinos durante a votação da urgência do Projeto de Lei do Marco Temporal, em maio deste ano.

Sâmia marcou para o próximo sábado, 8, um ato contra a “intimidação machista no Conselho de Ética da Câmara”. O movimento será realizado em São Paulo e tem previsão de começar ao meio-dia.