O POVO News: as traições do PL contra Bolsonaro e o futuro da direita no Brasil

A edição também fala sobre a troca de ministros do Turismo e as denúncias de tortura no sistema prisional do Ceará

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 7. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a reforma tributária, que foi aprovada na Câmara na madrugada desta sexta-feira, 7, por 382 x 118.



Assista ao vivo:

Seguindo a mesma linha, a edição comenta a respeito da tensão instaurada no PL, que teve 20 parlamentares favoráveis à reforma tributária, defendida pela oposição, o partido de Lula (PT).

O programa também discute a conversa que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tiveram após a votação da proposta. Em entrevista ao Globo News, Lira afirmou que o atrito entre Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) não foi uma conduta amigável. O líder da Câmara defendeu o governador paulista, alegando que ele "merecia ser tratado com mais carinho".



No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa comenta sobre a mudança dentro do Ministério do Turismo, com a saída da ministra da pasta, Daniela Carneiro (União) e o ingresso de Celso Sabino, do mesmo partido.

Além disso, a edição explica o panorama do sistema prisional do Estado do Ceará, que foi alvo de denúncias de tortura. Para comentar sobre o assunto, o O POVO News recebe o deputado estadual, Renato Roseno (Psol) e o advogado Dr. Silvio Vieira, que integra a defesa da diretoria afastada.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.



