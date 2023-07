Na bancada do Ceará, União Brasil vota inteiro pela reforma e PL se divide

Partidos que foram principal suporte da campanha de Bolsonaro no Ceará contribuíram para aprovar projeto do governo Lula, a despeito do esforço em contrário do ex-presidente

Partido de Capitão Wagner, secretário da Saúde de Maracanaú, o União Brasil no Ceará votou inteiro pela aprovação da reforma tributária, encampada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os votos incluem a deputada federal Dayany Bittencourt, esposa de Wagner. Tambémk votaram a favor outros três parlamentares do União Brasil no Estado: Danilo Forte, Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues.

No plano nacional, o União Brasil está na base do governo Lula, mas é bastante dividido e com divergências internas, que levaram à demissão da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. No Ceará, o comando adota linha de oposição ao governo. Porém, exceção feita até então a Dayany, os demais integrantes do partido já votaram com o governo em outros momentos.

Na bancada do PL, partido de Bolsonaro, dos cinco deputados, três votaram contra a reforma: André Fernandes, Jaziel Pereira e Priscila Costa. E houve dois votos contra: Júnior Mano e Matheus Noronha.

Veja os votos dos cearenses:

AJ Albuquerque (PP) - Sim

André Fernandes (PL) - Não

André Figueiredo (PDT) - Sim

Célio Studart (PSD) - Sim

Danilo Forte (União) - Sim

Dayany Bittencourt (União) - Sim

Domingos Neto (PSD) - Sim

Dr. Jaziel (PL) - Não

Enfermeira Ana Paula (PDT) - Sim

Eunício Oliveira (MDB) - Sim

Fernanda Pessoa (União) - Sim

Idilvan Alencar (PDT) - Sim

José Airton (PT) - Sim

José Guimarães (PT) - Sim

Júnior Mano (PL) - Sim

Leônidas Cristino (PDT) - Sim

Luiz Gastão (PSD) - Sim

Luizianne Lins (PT) - Sim

Matheus Noronha (PL) - Sim

Mauro Filho (PDT) - Sim

Moses Rodrigues (União) - Sim

Priscila Costa (PL) - Não