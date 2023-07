Janones agradece ao "companheiro" Tarcísio pela ajuda na aprovação da reforma tributária

O deputado federal André Janones (Avante) fez publicação em que agradece a atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante a votação da reforma tributária na madrugada nesta sexta-feira, 7. O deputado, que integra a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), destacou que a legenda de Tarcísio "votou em peso" com a reforma e teve o governador como um apoiador público.

"Republicanos votou em peso conosco, e o PL garantiu mais 20 votos favoráveis! O meu muito obrigado ao companheiro Tarcísio, que foi essencial pra isso!", escreveu Janones. A postagem aconteceu após uma escalada de embates entre Tarcísio e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O governador compareceu a reuniões com ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e disse concordar com 95% da reforma, além de ter atuado na inclusão de mudanças no Conselho Federativo. Bolsonaro, no entanto, fez campanha contra a reforma e pediu que aliados votassem contra. Os dois participaram de evento e o governador chegou a ser vaiado após ser interrompido por Bolsonaro.



No encontro, Tarcísio tentava argumentar a favor da reforma, enquanto Bolsonaro fazia pressão para que os parlamentares pedissem o adiamento da votação ou votarem contra a proposta. A reforma acabou aprovada por 382 votos a 118 no primeiro turno e 375 a 113 no segundo. O próprio PL "traiu" o ex-presidente e deu 20 votos a favor no primeiro turno e 18 no segundo.