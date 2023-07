Apoiadora de Bolsonaro, Dayany do Capitão vota pela 1ª vez com governo Lula em pauta polêmica

A deputada federal Dayany Bittencourt (União), apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), votou a favor da reforma tributária, aprovada na madrugada desta sexta-feira, 7, por 382 votos a 118. Esta é a primeira vez que a deputada cearense é favorável a uma pauta polêmica defendida pelo governo Lula (PT).

Dentre as propostas sugeridas pela gestão Lula, em maio deste ano, Dayany votou contra o Arcabouço Fiscal, medida proposta pela gestão petista para substituir o Teto de Gastos, que está em vigor desde 2018 como forma de conter as despesas públicas. Estiveram presentes na sessão 481 dos 513 deputados federais. O placar foi de 372 votos favoráveis e 108 contrários.

Além de Dayany, os deputados cearenses do PL André Fernandes e Dr. Jaziel integraram a lista de parlamentares que se opuseram à proposta.

Dayany também votou contra a MP dos Ministérios, editada por Lula em janeiro deste ano, que visa reorganizar os ministérios do governo . A medida foi aprovada por 377 votos a 125.

Os deputados Dr.Jaziel (PL) e AJ Albuquerque (PP), também cearenses, não votaram na sessão.

A urgência para a votação do PL das Fake News também contou com o voto desfavorável de Dayany. O projeto de lei cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, e foi aprovado na Câmara por 238 votos a 192.

Nesta quinta-feira, 6, o projeto de lei que estabelece atendimento básico de saúde às mulheres com endometriose, proposto pela deputada, começou a tramitar. “É com grande alegria que informo que o nosso projeto de lei que cria atendimento multidisciplinar a mulheres com endometriose, já está tramitando em caráter conclusivo, na Comissão da Mulher. Estamos na torcida para que seja aprovado, e aquelas que sofrem de endometriose, possam receber os cuidados adequados”, escreveu em sua conta oficial do Instagram.