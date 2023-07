O POVO News: Lula diz que governo pagará piso da enfermagem com retroativo e 13º

A edição também comenta sobre a reforma tributária, a crise no PDT e o uso de IA no comercial de 70 anos da Volksvagen

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 5. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o piso da enfermagem. Após reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o presidente Lula afirmou que o governo federal fará repasses já considerando o piso em nove parcelas este ano: referentes ao retroativo de maio, aos pagamentos entre junho e dezembro, e ao pagamento do 13º salário.

Assista ao vivo:

O programa também comenta a respeito da Reforma Tributária, que já começou a ser discutida no plenário da Câmara. O presidente da casa, Arthur Lira, pretende acelerar a votação da pauta.

No que se refere ao governo Lula, a edição comenta sobre a troca de farpas entre o petista e o apresentador Carlos Alberto da Nóbrega, que teceu críticas a Lula na última segunda-feira, 3, em entrevista ao programa ‘Roda Viva’, da TV Cultura. Na ocasião, o apresentador alegou que, por não ter cursado o ensino superior, o presidente “afunda o país”.

A edição explica os desdobramentos do comercial de 70 anos da montadora Volkswagen, que gerou repercussão nas redes sociais e resultou em um debate a respeito do período da ditadura militar no Brasil e sobre o nazismo. Para comentar a sobre a temática, o O POVO News recebe a pesquisadora na área de memória e identidade cultural, Cibele Alexandre.

A transmissão retoma os debates acerca da crise partidária enfrentada pelo PDT e discute a intriga entre os irmãos Cid e Ciro Gomes.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e a jornalista de política do O POVO, Júlia Duarte.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO