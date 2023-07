Estudo rejeitado em Harvard é usado por Nikolas ao justificar projeto de acesso a armas

O deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) apresentou projeto de lei para facilitar o acesso a armas de fogo, no qual utiliza, dentro da justificativa, um suposto estudo de alunos da Universidade de Harvard (EUA), que foi rejeitado pela própria instituição. A informação foi noticiada pelo site The Intercept Brasil e confirmada por checadores de fatos.

O projeto apresentado por Nikolas busca facilitar o acesso à "aquisição, cadastro, registro e posse de armas de fogo e de munição”. O parlamentar cita “estudo da universidade de Harvard com o título ‘O controle de armas é contraproducente’”. Posteriormente mostra um trecho do artigo: “O assassinato por estrangulamento, esfaqueamento ou espancamento é muito mais frequente”.

O material foi publicado em 2007, no Harvard Journal of Law & Public Policy, revista organizada apenas por estudantes. No entanto, dois anos depois acabou refutado pelo diretor do Centro de Pesquisa de Violência de Harvard, David Hemenway.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Não parece uma revista revisada por pares ou que busca a verdade em vez de apresentar uma certa visão de mundo. O artigo não é científico, mas uma polêmica, afirmando que a disponibilidade de armas não afeta homicídio ou suicídio", disse o dirigente.

Sobre o assunto Inelegibilidade de Bolsonaro abre disputa por sucessão na direita

Condenado, Bolsonaro fica inelegível e abre espaço para 'herdeiro' na direita

O projeto omite ainda o título do suposto estudo, que seria "Proibir armas de fogo reduziria assassinatos e suicídios? Uma revisão de evidências internacionais e algumas domésticas".

O título mencionado na justificativa foi utilizado no site de uma organização pró-armas dos Estados Unidos, chamada American Constitutional Rights Union (Acru), que replicava trechos do estudo segundo noticiou o The Intercept.

O deputado apresentou a proposição num contexto de derrubada de decretos que facilitavam o acesso a armamentos. A proposta foi apresentada em 11 de fevereiro, cerca de um mês após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciar a derrubada de decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que facilitavam o acesso a armas de fogo.