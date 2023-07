Ministros do STF lamentam morte de jurista Sepúlveda Pertence, aos 85 anos

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Sepúlveda Pertence morreu neste domingo, 2, depois de uma semana de internação no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. O ex-ministro mineiro tinha 85 anos e a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

Ministros da atual composição do STF manifestaram suas condolências por meio de seus perfis oficiais no Twitter.

"Atuou na resistência à ditadura e na reconstrução democrática que resultou na CF de 1988. Foi brilhante como PGR e como Ministro do STF, onde com muito orgulho fui seu colega. Muito me pesa seu falecimento", escreveu o decano do Supremo, Gilmar Mendes.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse que Pertence foi um "grande e incansável" defensor da democracia. "Notável advogado, jurista e ministro do Supremo Tribunal Federal, deixará um eterno legado de amizade, seriedade e Justiça. Meus sentimentos aos seus familiares", escreveu.

Já Luís Roberto Barroso afirmou que Pertence foi um dos "maiores que já passaram pelo STF". "Brilhante, íntegro e adorável, influenciou gerações de juristas brasileiros com sua cultura, patriotismo e desprendimento. Fará imensa falta a todos nós", registrou.

Nomeado à Corte em 1989, por José Sarney, Pertence foi ministro da Corte até 2007, ocupando a presidência entre 1993 e 1994. Ele também ocupou o cargo de Procurador-Geral da República entre 1985 e 1989.

O velório será no salão branco do STF nesta segunda-feira, 3, a partir das 10h, e o sepultamento ocorre na ala dos pioneiros do Cemitério Campo da Esperança em Brasília, às 16h30