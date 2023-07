Lula toma banho de mar na Bahia e posta: "Para recuperar as energias"

Com Agência Estado

Com Agência Estado Autor

Autor Com Agência Estado

Lula chegou a Salvador na manhã deste domingo e participou do tradicional desfile da independência do Brasil na Bahia

O presidente Luiz Inácio da Silva (PT) visitou Salvador neste domingo, onde participou das comemoração do bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Lula também tomou banho de mar. Ele postou a foto e publicou: "Um domingo na Bahia e um banho de mar para recuperar as energias".

Lula chegou a Salvador na manhã deste domingo e participou do tradicional desfile ao lado da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, e do governador do Estado, o petista Jerônimo Rodrigues.

Durante o trajeto, populares fizeram coro de apoio ao presidente e comemoraram a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Inelegível", gritaram, durante diversos trechos do trajeto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Cid sobre Ciro: "Não foi traição. Traição é algo que você faz e não avisa"

Gilmar rebate Lula sobre Venezuela: conceito de 'democracia não é relativo'

Morre ex-ministro do STF Sepúlveda Pertence, aos 85 anos

Quase dez meses após o grito do Ipiranga, em 2 de julho, foram expulsas as tropas portuguesas que tentavam impedir o Nordeste de seguir o Rio de Janeiro e se separar de Portugal.

Na Bahia, lutaram mais de 16 mil combatentes do lado brasileiro e 5 mil portugueses, segundo Laurentino Gomes no livro 1822 (Nova Fronteira, 2010).

Guerras pela independência prosseguiram ao norte, sobretudo no Piauí com importante participação cearense. Também houve combates em Belém até a independência ser consolidada.