Lula inicia cortejo em comemoração do Bicentenário da Independência do Brasil na BA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu início neste domingo, 2, ao cortejo popular que comemora a independência do Brasil na Bahia. Ao lado do governador baiano, Jerônimo Rodrigues (PT), e da primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, o chefe do Planalto participa do desfile que tradicionalmente começa na altura do Largo da Soledade, em Salvador.

Data emblemática, o bicentenário da independência na Bahia é uma comemoração anual que serve como um importante termômetro político - tendo reunido, no ano passado, os principais candidatos à Presidência no Estado.

O marco celebra a independência do Brasil na Bahia. O 2 de julho marca o dia em que as batalhas iniciadas em fevereiro de 1822 chegaram ao fim e as tropas portuguesas foram expulsas do Estado, consolidando o fim do domínio de Portugal, em 1823.