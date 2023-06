Roberto Cláudio critica segurança sob Elmano e diz que facções dão as cartas no Ceará

Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) gravou nesta sexta-feira, 30, vídeo no qual faz críticas à gestão da segurança pública pelo governador Elmano de Freitas (PT), do qual é opositor. RC afirma que quatro facções criminosas têm dado as cartas em vários territórios não somente de Fortaleza, como do Ceará. Conforme Roberto Cláudio, um poder crescente das organizações criminosas estaria definindo regras de acesso aos serviços de saúde, de educação, comério, com o abre e fecha das portas a critério das lideranças do crime organizado.

"Isso, infelizmente, não é um fato apenas da região metropolitana. São quatro facções que têm crescido, se fortalecido, cada vez mais controlado o dia a dia de muitas comunidades do Estado do Ceará", disse Roberto Cláudio.

Ele afirmou que Elmano tem a vantagem de trabalhar em conjunto com o governo Lula, motivo pelo qual dispõe de mais possibilidades de conter fronteiras e tornar a atividade criminosa mais difícil no Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Buscando o caminho do dinheiro, do crime financeiro, que é um dos caminhos do crime e do crime organizado e do tráfico de drogas ajuda a desbaratar o crime organizado ou pelo menos tornar o estado do Ceará um estado menos cômodo, menos adaptado a esse tipo de atividade criminosa que não só mata muitos jovens mas como diretamente afeta a qualidade de vida de muitas comunidades", disse o ex-gestor.

Roberto Cláudio ainda disse que se vão seis meses de governo Elmano sem que tenha sido sinalizada uma "nova política" nem uma "inovação institucional" na área.

Ciro Gomes, os vereadores e as facções

Líder político de Roberto Cláudio e principal defensor de sua candidatura à Prefeitura de Fortaleza, o ex-ministro Ciro Gomes afirmou, em palestra que deu na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), que seis vereadores de Fortaleza seriam ligados a facção criminosa. Ele disse que obteve a informação em virtude da possibilidade que disse ter de ir e vir por qualquer território da Cidade, sem ser constrangido a, por exemplo, baixar os vidros do seu carro. Ciro não citou quem são os parlamentares.