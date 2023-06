Piso da Enfermagem: secretária projeta prorrogação do prazo para enviar dados ao ministério

Tânia Coelho informou que Ceará já apresentou as informações e aguarda definição do Ministério da Saúde sobre qual será a base de cálculo para o rateio da complementação do pagamento da enfermagem

A titular da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Tânia Coelho, informou que o Estado já entregou todos os dados solicitados pelo Ministério da Saúde (MS) para corrigir os valores repassados pelo governo federal para o pagamento do Piso da Enfermagem. No entanto, a secretária projetou que haverá “prorrogação” no cadastramento pois alguns estados e municípios não teriam atualizado seus dados.



“Em todo nosso Estado fizemos o cadastramento, de todos os profissionais, como foi solicitado pelo ministério. Entretanto, aguardamos um posicionamento porque alguns municípios e estados do Brasil não conseguiram concluir o cadastramento. Eu acredito que deverá haver uma prorrogação (no cadastramento)”, pontuou Tânia durante reunião do secretariado do governador Elmano, nesta sexta-feira, 30, em Fortaleza.

A titular da Sesa reforçou que as informações que foram solicitadas, como vencimento, carga horária e tipo de vínculos dos profissionais foram repassadas, mas aguarda uma definição do ministério sobre o repasse dos valores complementares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A gente aguarda qual será a base de cálculo do Ministério da Saúde para que estados e municípios possam entender como será feito o rateio da complementação do pagamento da enfermagem”, argumentou.

Sobre o assunto Profissionais da enfermagem realizam greve em Fortaleza: "Agora é rua"

Supremo retoma julgamento sobre piso salarial da enfermagem

A titular da Sesa disse ainda que o Estado foi “piloto” na atualização de dados e que acredita que todos os municípios cearenses conseguiram cumprir os prazos. “A gente testou e validou a plataforma para que o ministério passasse a outros estados e municípios. Já entregamos e acredito que todos os municípios do estado também. Temos o Estado (Sesa), com toda a rede, e os municípios. Ontem a informação que eu tive é de que o Ceará entregou sua demanda toda”, completou.

O Piso da Enfermagem foi aprovado e sancionado pelo governo federal em abril. Conforme a regulamentação, o valor fixado para enfermeiros foi de R$ 4.750,00; técnicos de enfermagem receberão R$ 3,325,00, e auxiliares de enfermagem e parteiras: R$ 2.375,00. O pagamento do novo piso deve entrar em vigor no dia 1° de julho para o setor privado.

Alguns municípios do Ceará já começaram a aprovar o pagamento do Piso. O governo federal abriu um crédito especial de R$ 7,3 bilhões para viabilizar o pagamento neste ano com valores sendo repassados a estados e municípios.



Gestores municipais e estaduais alegaram que os valores repassados pela União são insuficientes para garantir o pagamento a todo o quadro de pessoal.

O Ministério da Saúde abriu um canal, no último dia 22, para que estados e municípios atualizassem suas informações acerca dos profissionais da categoria. A ideia é atualizar a base de dados utilizada para definir o rateio da contribuição federal para o pagamento.



Sobre o assunto Piso da enfermagem: categoria protesta em frente ao IJF; greve nacional começa amanhã

Piso da enfermagem: deputada diz que Câmara, se necessário, abrirá crédito adicional para pagamento

No último dia 29, teve início uma paralisação nacional da enfermagem. A categoria reivindica a implementação do piso em todo o país e pede celeridade no pagamento.

Em coletiva no Palácio da Abolição, nesta sexta-feira, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reforçou que o processo atual é de conclusão do cadastramento de dados do quadro de pessoal de estados e municípios na plataforma.

"Efetivamente, o que o Ministério fez como base para a portaria que definiu recursos para estados e municípios deixou um numero muito significativo de profissionais fora. Estamos concluindo o cadastramento o que implicará, certamente, numa alteração na portaria do Ministério que, no meu entendimento, garantirá o pagamento do piso", pontuou o petista.