Guilherme Sampaio segue na Assembleia Legislativa do Ceará com licença de Julinho

Não deu nem tempo de ficar fora da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Guilherme Sampaio (PT) voltará a assumir assento na Casa. Ele, segundo suplente do PT, abriu espaço para a volta de Fernando Santana (PT). O primeiro suplente é Nizo Costa (PT), que assumiu mandato após Moisés Bras (PT) virar secretária do Dese Com isso, Júlio César Filho (PT) pediu licença do mandato, beneficiando Sampaio. Ele é presidente do PT em Fortaleza e opositor da gestão de José Sarto (PDT). Em 2020, se elegeu para o quinto mandato na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). É tido como um dos pré-candidatos do partido na disputa ao Paço Municipal (veja os demais aqui).

Guilherme terá peso nas discussões internas do PT que visam a sucessão do prefeito Sarto. Ele é defensor de que a legenda tenha candidatura.

Questionado sobre se entende que o presidente do Legislativo estadual, Evandro Leitão, ainda no PDT, pode ser o candidato que represente a coalizão liderada pelo ministro Camilo Santana na disputa, ainda que por outro partido, Sampaio respondeu: "Ao PT não faltam nomes qualificados e com representatividade popular para disputar e vencer as eleições em Fortaleza."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O momento, agora, é de discutir a cidade e atualizar nosso programa, ouvindo a população. É o que estamos fazendo através de seminários territoriais de escuta e participação. Na hora apropriada, em 2024, faremos esse debate com os aliados que compuseram conosco o campo vitorioso nas últimas eleições no Ceará", disse Sampaio em referência ao MDB de Eunício Oliveira, ao Progressistas de Zezinho Albuquerque e ao Republicanos de Chiquinho Feitosa, partidos de grande expressão que estiveram na aliança com a qual Elmano foi vitorioso em 2022.