O POVO News: comunidade LGBTQIA+ quer mais representatividade na política

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 28. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição recebe convidados especiais para discutir o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado mundialmente a cada 28 de junho.

Assista ao vivo:

O programa comenta a respeito da cerimônia alusiva ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, realizada no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 27. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, esteve presente na ocasião, na qual foram lançadas medidas voltadas à comunidade.

Seguindo esta mesma linha, a edição conversa com a secretaria da Cidadania e Diversidade do Ceará, Mithelle Meira e com o ativista e fundador da Outra Casa Coletiva de acolhimento para LGBTs em Fortaleza Ari Areia, que explicam o panorama da comunidade LGBTQIA+ no Estado.

O programa também discute a votação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que analisa a eventual inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



No que diz respeito às próximas ações do governo Lula (PT), o programa comenta sobre Plano Safra da Agricultura Familiar, lançado pelo Governo Federal nesta quarta-feira, 28. O programa oferecerá R$ 71,6 bilhões em crédito pelo Pronaf (programa federal focado na agricultura familiar) na safra 2023/24, que começará em 1º de julho e vai até o fim de junho de 2024.

Além disso, a edição conversa com o cientista político, Uriã Fancelli, que comenta sobre o cenário de guerra enfrentado pela Ucrânia, que na última terça-feira sofreu um ataque da Rússia, resultando na morte de aproximadamente dez pessoas.



O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO